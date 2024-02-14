В Европе боятся и готовятся: действительно ли у Путина есть шанс начать войну с НАТО

За последние несколько месяцев разговоры о том, что Владимир Путин может напасть на страны НАТО, звучат все громче и убедительнее. Мол, немного времени на восстановление и Россия начнет новую вооруженную агрессию.

Об этом даже говорят влиятельные европейские лидеры. Однако, действительно ли все так серьезно, 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Возможностей нет

На Западе все чаще убеждают, что Владимир Путин не остановится на Украине. По мнению многих политиков, России необходимо 2 – 3 года после завершении войны в Украине для восстановления армии, после чего она снова может пойти с войной, однако уже на страны НАТО.

За два года большой войны в Украине, положив в украинский чернозем более 300 тысяч российских солдат, Путин смог достичь "большого успеха" – захватить 18 домов на краю Авдеевки. Это то, о чем он недавно с гордостью отчитался на встрече с избирателями. Два года, 300 тысяч погибших и 18 домов на краю Авдеевки,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Конечно, можно долго говорить о том, что Владимир Путин собирается переформатировать армию, накапливать силы и воевать с Европой, но по состоянию на сейчас все силы диктатора направлены просто на захват Авдеевки.

"Ни о какой войне против Европы сейчас даже не может идти речи. У Путина просто нет такой армии, которую можно было бы бросить на Европу. Поэтому пока Украина держит и будет держать этот удар, шанса вылезти из этой войны победителем у Путина нет", – подчеркнул журналист.

Почему в ЕС говорят об угрозе

В то же время именно о вероятности войны и говорят больше всего в Европе. На это есть причина. Такое нагнетание ситуации может несколько "расшевелить" общество и донести таким образом важность подготовки к различным вариантам. Кроме того, угроза от России, к сожалению, будет существовать всегда.

Существование на Востоке Европы огромной, крайне опасной и нестабильной державы с ядерным оружием – всегда будет угрожающим. Это экзистенциальная угроза. Империя зла в виде путинской России восстановилась и она будет продолжать угрожать,

– подчеркнул Яковенко.

Однако Россия чаще любит угрожать словесно, что, стоит признать, часто дает свои плоды. Повторяясь, пока Украина сдерживает Москву, дальше оккупанты не смогут пойти в европейские страны.

"Надо смотреть реальности в глаза: у Путина нет запасной, второй армии, которая бы осуществила нападение на Европу. Втягиваться в войну с НАТО, застряв в Украине, Путин не будет. Я согласен с риторикой европейских лидеров, что им надо готовиться к войне с Путиным. Но эта подготовка на 99% должна заключаться в том, чтобы передать оружие Украине", – заметил журналист.

Фактически европейская война с Россией продолжается уже сейчас, однако вместо всей Европы воюет только Украина. Поэтому уместным решением было бы как раз усиление помощи для Украины со стороны европейских стран.