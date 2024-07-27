Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, объяснив, что развертывание военного производства, обучение пилотов требуют много времени. Поэтому надо учитывать реальные мощности стран-партнеров.

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Почему НАТО не готово противостоять России

"Готовы ли страны НАТО к войне с Россией? Нет, не готовы. Могут ли они допустить войну на своей территории? Нет, не могут", – сказал военный эксперт.

Еще один вопрос заключается в том, сможет ли Украина эффективно действовать с таким количеством вооружения. Президент Владимир Зеленский заявил, что нам нужно что нам нужно 128 самолетов F-16, но есть ли у нас столько пилотов, которые на них будут летать?

Напомню, что первая группа пилотов, которая проходила обучение, состояла из 6 человек. Далее из 12. Мы сами не можем "переварить" те объемы, которые нужны для обеспечения нашей борьбы,

– отметил военный эксперт.

Поэтому это сложные вопросы, которые не связаны исключительно с желанием или нежеланием наших партнеров выделять помощь. На складах в Великобритании есть менее 200 танков. Даже если эта страна передаст нам все, то очень ли они нам помогут?

Президент США Джо Байден еще в 2022 году дал задание развернуть дополнительные военные производства. Но первый гусеничный аналог HIMARS поступил для обеспечения только в июле 2024.

Так же выпуск ракет ATACMS. Он продолжается, но требует времени. Это время и является тем фактором, который сдерживает определенные действия наших союзников,

– пояснил Сергей Грабский.

Развертывание оборонительной группировки НАТО на восточном фланге количеством 300 тысяч человек планируется до 2027 года. До этого времени Альянс не может говорить о готовности к каким-то отчаянным действиям.

Каково совокупное количество военных трех стран-членов НАТО – Латвии, Литвы и Эстонии? 31 тысяча бойцов вместе с ротой почетного караула, административными работниками, военным оркестром. Разве такая сила готова противостоять России. Конечно, нет. Для всего нужно время,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Поэтому фактор времени надо учитывать. Одно дело – это желание и потребности, а другое – реальные возможности экономик стран, которые нас поддерживают. Сейчас мы находимся в состоянии наращивания производства, получения помощи. Только после этого сможем проводить наступательные операции.