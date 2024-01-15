НАТО может стать следующим объектом вторжения России, – премьер Эстонии

Премьер Эстонии подчеркнула, что если страны Запада не помогут Украине победить, то следующим объектом вторжения может стать государство НАТО.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что Россия боится конфликта с НАТО. Однако это не означает, что Североатлантический союз не может стать объектом вторжения.

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При каком условии Россия может напасть на НАТО

Каллас заметила, что иногда Запад покупается на нарративы России. Один из них состоит в том, что Запад и НАТО слабы. Это совсем не так, однако необходимо усилить расходы на оборону.

Мы не должны недооценивать нашу собственную силу. Россия, безусловно, опасается конфликта с НАТО. Поскольку мы в Альянсе, у нас нет войны. Потому я не думаю, что это реальная угроза. В то же время, европейские страны должны увеличить собственные расходы на оборону. В Уставе НАТО есть статья 5, которую мы все знаем, но есть также статья 3, которая означает, что каждая страна должна делать все возможное, чтобы усилить собственную и коллективную оборону,

– отметила Каллас.

Она также убеждена, что если Россия избежит ответственности за войну против Украины, НАТО может стать следующим объектом вторжения. Именно поэтому важно поддерживать Украину и помочь ВСУ отвергнуть оккупантов.

Очень важно, чтобы мы оставались единственными в поддержке Украины, чтобы мы помогали стране в военном плане, чтобы она смогла выиграть эту войну и отбросить Россию обратно к ее границам.

– добавила она.

НАТО готовится к войне с Россией