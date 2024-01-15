Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас зазначила, що Росія боїться конфлікту з НАТО. Однак це не означає, що Альянс не може стати об'єктом вторгнення.

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За якої умови Росія може напасти на НАТО

Каллас зауважила, що іноді Захід купується на наративи Росії. Один із них полягає в тому, що Захід і НАТО слабкі. Це зовсім не так, проте необхідно посилити витрати на оборону.

Ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія, безумовно, боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в Альянсі, у нас немає війни. Тому я не думаю, що це реальна загроза. Водночас європейські країни повинні збільшити власні витрати на оборону. У Статуті НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але є також стаття 3, яка означає, що кожна країна повинна робити все можливе, щоб посилити власну і колективну оборону,

– зазначила Каллас.

Вона також переконана, що якщо Росія уникне відповідальності за війну проти України, то НАТО може стати наступним об'єктом вторгнення. Саме тому важливо підтримувати Україну й допомогти ЗСУ відкинути окупантів.

Дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну та відкинути Росію назад до її кордонів,

– додала вона.

НАТО готується до війни з Росією