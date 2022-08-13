Будут ли решительные изменения в войне в Украине в 2022: глава британского Страткома озвучил прогноз

Глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл считает, что война России с Украиной будет продолжительной.

Хокенхалл убежден, что в этом году ни одна из сторон не прибегнет к решительным действиям.

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Что происходит сейчас

Россия явно пытается восстановить силы после значительных потерь. Ей также приходится передислоцировать часть своих войск из Донбасса на Юг, где оккупанты испытывают значительное давление со стороны украинских сил в Херсоне и его окрестностях.

Но генерал Хоккенхалл считает, что невозможно ожидать решительных сдвигов на Юге в ближайшие месяцы.

В Британии не верят, что в этом году Украина вернет территории

Хоккенхалл заявил, что понимает желание Украины вернуть территорию. Но, несмотря на контратаки и контрнаступления, он не верит, что в этом году одна из сторон прибегнет к решительным действиям.

Применит ли кремль ядерное оружие

Генерал Хоккенхалл подчеркнул, что за этим следят очень внимательно. Но, по словам генерала, москва вряд ли в ближайшее время применит ядерное оружие. Хотя отмечают, что возможность ее использования может измениться, если изменится динамика поля боя.

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