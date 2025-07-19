Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, применив 31 ракету и сбросив 72 управляемые бомбы.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме того, россияне привлекли для поражения 1 375 дронов-камикадзе и осуществили 4 151 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 17 боестолкновений с захватчиками, из них 5 – продолжаются до сих пор. Враг нанес 4 авиационных удара, сбросил 8 управляемых бомб и совершил 288 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 6 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении россияне совершили 4 наступательных действия в районе Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка, еще 3 боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг 3 раза атаковал в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты 3 раза атаковал в районах Часового Яра и Белой Горы, 2 атаки украинские подразделения уже отбили, продолжается бой.

На Торецком направлении произошло 8 боестолкновений, враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска. Защитники отбили 35 штурмов, еще 1 боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 67 оккупантов, из которых 51 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один мотоцикл, 10 БпЛА и терминал спутниковой связи.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вильне Поле, Зеленое Поле и в направлении Малиевки. Еще 4 боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник совершил 1 безрезультатную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении состоялось 1 боестолкновение вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло 6 боестолкновений, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львове.

Напомним, за минувшие сутки, 18 июля, защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. Теперь общие потери среди личного состава вражеского войска с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 040 950 человек.