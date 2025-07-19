Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 4 ракетних і 44 авіаційних удари, застосувавши 31 ракету та скинувши 72 керовані бомби.

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Яка ситуація на лінії зіткнення?

Окрім того, росіяни залучили для ураження 1 375 дронів-камікадзе та здійснили 4 151 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень із загарбниками, із них 5 – тривають досі. Ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинув 8 керованих бомб і здійснив 288 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 6 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 4 наступальні дії в районі Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка, ще 3 боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог 3 рази атакував у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти 3 рази атакував у районах Часового Яру та Білої Гори, 2 атаки українські підрозділи вже відбили, триває бій.

На Торецькому напрямку відбулося 8 боєзіткнень, ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. Захисники відбили 35 штурмів, ще 1 боєзіткнення триває досі. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 – безповоротно. Окрім того, українські воїни знищили один мотоцикл, 10 БпЛА та термінал супутникового зв'язку.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Зелене Поле та в напрямку Маліївки. Ще 4 боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 1 безрезультатну атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось 1 боєзіткнення поблизу Кам'янського, окрім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося 6 боєзіткнень, окрім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 липня, захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. Тепер загальні втрати серед особового складу ворожого війська з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 040 950 осіб.