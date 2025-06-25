Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 54 авиационных удара, сбросив 80 КАБов.

Смотрите также Силы обороны провели удачный рейд под Херсоном, оккупанты продвинулись на Сумщине: обзор фронта ISW

Ситуация на линии соприкосновения

Кроме того, россияне привлекли для поражения 1 129 дронов-камикадзе и осуществили 4 126 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские подразделения отбили 11 атак оккупантов, 3 боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес 8 авиаударов, сбросив 20 КАБов, совершил 214 обстрелов, в том числе 7 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз атаковал позиции защитников вблизи Волчанска и Липцов, 2 боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили 3 штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Сейчас защитники отражают 4 атаки противника.

На Северском направлении Силы обороны сейчас отражают наступательные действия противника в районах Верхнекаменского и Григорьевки

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки, до сих пор продолжаются 2 боестолкновения.

На Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптевое, Миролюбовка, Лисовка, Звирове, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Горихове и Алексеевка. В 10 локациях бои не утихают до сих пор.

Там было обезврежено 216 оккупантов, 145 из них – безвозвратно. Также уничтожено 6 единиц автомобильной техники, 15 мотоциклов, квадроцикл, 5 БпЛА, терминал спутниковой связи, 4 антенны и 9 пунктов управления дронами.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Запорожье, Вильне Поле, Перебудова и Шевченко, еще 1 боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг 1 раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении захватчики безрезультатно пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил 2 тщетные попытки наступления и отступил.

Напомним, по состоянию на 25 июня общие потери России составляют около 1 014 650 личного состава. За последние сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов, 6 ББМ, 58 артиллерийских систем и 1 РСЗО.