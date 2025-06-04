Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов, применив 1 ракет и сбросив 55 КАБ.

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Ситуация на линии соприкосновения

Кроме того, россияне привлекли для поражения 1 074 дронов-камикадзе и осуществили 3 603 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг 2 раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Загрызово, украинские защитники отбили 2 вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении с начала суток произошло 2 боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 8 штурмов захватчиков в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали украинские позиции. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр. Защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 34 вражеские атаки, до сих пор продолжаются 3 боестолкновения.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 243 оккупантов, 126 из них – безвозвратно. Также уничтожено 2 единицы автомобильной техники, 9 БпЛА, 11 мотоциклов, антенну РЭБ, антенну БпЛА и 3 укрытия личного состава; поврежден автомобиль и 5 артиллерийских систем противника.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал позиции вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Вильне Поле, Новоселка и Новополь, 2 атаки продолжаются до сих пор.

На Курском направлении украинские защитники отбили 28 вражеских атак, 3 боевые столкновения продолжаются до сих пор. Также противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, и совершил 157 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений не произошло.

Напомним, за минувшие сутки защитники ликвидировали еще 1 020 оккупантов. Теперь общие потери среди личного состава вражеского войска с начала полномасштабного вторжения составляют около 991 820 человек.