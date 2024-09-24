Войну надо закончить диалогом на основе территориальной целостности Украины, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что Анкара усилит поддержку усилий по прекращению российско-украинской войны. Речь идет о прекращении путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Турецкий лидер на Генассамблее ООН заявил, что по мере ускорения "гонки вооружений" пространство для дипломатии становится все уже. Кстати, в выступлении Эрдоган больше всего говорил о войне в Палестине, однако не обошел вниманием войну в Украине.

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Что сказал Эрдоган о российско-украинской войне

Заканчивается третий год войны в Украине, мы все еще далеки от достижения справедливого и прочного мира. Поскольку "гонка вооружений" ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы и в дальнейшем будем увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины,

– заверил Эрдоган.

Турецкий лидер также призвал реформировать ООН, в частности Совет безопасности организации, из-за ее неэффективности.

Реджеп Эрдоган сказал, что Организация Объединенных Наций с трудом выполняет свою миссию основателя и постепенно превращается в недейственную, громоздкую и инертную структуру.

"Ценности, представлены принципом "мир больше пяти" (постоянных членов Совбеза ООН – 24 Канал), сегодня нам нужны все больше и больше", – добавил Эргодан.

Стоит заметить, что Джо Байден 24 сентября также выступал в ООН. В последнем публичном выступлении Джо Байдена в должности он пообещал поддерживать Украину до победы.