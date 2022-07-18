ВСУ отразили многочисленные штурмовые атаки россиян по нескольким направлениям: какая ситуация на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
россияне продолжают атаковать ВСУ, но украинские военные дают достойный отпор. На нескольких направлениях наши воины отразили штурм врага.
ВСУ удалось остановить штурм врага по нескольким направлениям Донбасса. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 18 июля.
Обратите внимание Массированный обстрел и взрыв вражеских складов в Новой Каховке: основное за 145 день войны
Украинские военные успешно отбивают оккупантов
На Донецком направлении ВСУ отразили штурм врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки.
Такая же участь постигла русских на Бахмутском направлении. Враг штурмовал район Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но безрезультатно. Украинские военные остановили их и вынуждены были отойти.
На Авдеевском и Кураховском направлениях все оккупанты пытались атаковать Каменку, Новомихайловку и Угледар. ВСУ не только отбросили их, но и частично ликвидировали.
Ситуация в других направлениях
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
- На Северском направлении враг осуществляет воздушную разведку, обстреливает позиции ВСУ с артиллерии на пограничье в Черниговской и Сумской областях.
- На Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. россияне обстреляли 7 населённых пунктов. В частности, нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.
- На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы 9 населенных пунктов и нанесли авиаудар неподалеку от Богородичного.
- На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар возле Потемкиного, проводит разведку.
Обратите внимание – Зеленский записал новое обращение к украинцам: видео