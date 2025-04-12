"Россияне увеличили количество штурмов": Волошин рассказал о ситуации на юге Украины

Россия продолжает штурмовать позиции украинских Сил обороны. В частности, наблюдается обострение ситуации на южном отрезке фронта.

Сейчас горячее всего на Ореховском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что заявил Волошин о ситуации на юге Украины

Представитель Сил обороны Юга говорит, что ситуация на юге хоть не резко, но обостряется. В частности, увеличивается количество вражеских обстрелов, ударов дронами-камикадзе и штурмовых действий, которые россияне проводят на нескольких направлениях.

Он отмечает, что из-за погодных условий на Херсонщине оккупанты увеличили количество боевых действий и пытались выбить украинских бойцов с островной зоны.

Больше всего традиционно у нас на Ореховском направлении, где враг пытается прорвать нашу оборону и занять плацдармы вблизи села Лобково, Степное, взять под контроль Щербаки, Малые Щербаки. Занять там плацдарм и оттуда осуществлять огневое воздействие и на Запорожье как областной центр, и на всю территорию Запорожской области,

– объясняет Волошин.

Он добавляет, что таким образом россияне хотят взять под контроль все логистические пути, которые идут от Запорожья на восток. Поэтому Ореховское направление сейчас считают одним из самых сложных. По словам представителя Сил обороны Юга, за 12 дней апреля здесь зафиксировано около 80 штурмовых действий.

Однако, неспокойным также остается Гуляйпольское направление, где российские военные пытаются взять под контроль Новополь и Свободное Поле. В течение последних дней они наносят авиационные удары и по самому Гуляйполю. С начала апреля здесь россияне совершили около 50 штурмовых действий.

Кроме этого, враг начал активные действия на Херсонском направлении, где стремится взять под контроль островную зону Днепра.

Волошин отмечает, что сейчас россияне пытаются проводить штурмовые действия малыми группами пехоты, и поэтому подтягивают на южный отрезок фронта личный состав именно этих групп. По его словам, оккупанты делают это для того, чтобы продолжать штурмовые действия и продвигаться вглубь Украины.

Он добавляет, что, кроме личного состава, враг привлекает к ведению штурмов и бронетехнику. Однако, ее не так много. Также есть немало легкомоторной техники, оккупанты активно применяют мотоциклы, багги и квадроциклы.

Представитель Сил обороны Юга отмечает, что россияне сейчас не могут взять под контроль ни один из населенных пунктов, поэтому будут усиливать штурмовые действия и увеличивать количество обстрелов.

К слову, ранее Волошин заявил, что считает маловероятной оккупацию Николаева и Одессы из-за многочисленных природных препятствий. В частности, он отметил, что для этого россиянам пришлось бы преодолеть несколько водоемов и проток, что усложнило бы их потенциальное наступление.