Россия увеличивает расходы на войну более чем в три раза с 2022 года: экономист назвал сумму

Несмотря на заявления многих политиков о возможных переговорах, Россия не планирует прекращать войну. Страна-агрессор увеличивает военный бюджет на 2027 год до 205 миллиардов долларов.

Расходы врага на войну в следующем году будут более чем в три раза выше, чем в начале полномасштабного вторжения. Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала.

Что известно о намерениях Путина?

Пендзин рассказал, что Россия существенно увеличивает расходы на ведение войны против Украины, закладывая в бюджет рекордные суммы. В то же время Кремль делает ставку на затягивание войны и предстоящие выборы в Европе.

Страна-агрессор продолжает готовиться к затяжной войне и существенно наращивает свои военные расходы. По сравнению с началом полномасштабного вторжения бюджет России на ведение боевых действий вырастет более чем утроится.

Об этом свидетельствуют новые расчеты, согласно которым на следующий год Россия закладывает в бюджет на войну 205 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2022 году она тратила около 62 миллиардов долларов.

Эксперт отметил, что такое масштабное финансирование агрессии ставит европейцев перед серьезными вызовами. ЕС необходимо активно консолидировать свои усилия в военной сфере, ведь противостояние требует соразмерного ответа и четкого понимания действий врага.

По словам Пендзина, помимо экономического фактора, Россия рассчитывает также на политический сценарий. Российская стратегия заключается в том, что она будет продержаться еще в течение года и дождаться выборов в европейских странах.

В Москве надеются, что в результате выборов в странах Евросоюза к власти могут прийти популисты, которые будут играть на руку Кремлю. Манипулируя настроениями малообеспеченных слоев населения, такие политики могут сократить финансовую и военную помощь Украине. Если эти риски оправдаются, Украина может частично лишиться поддержки со стороны Европейского Союза, что является ключевым расчетом российского руководства.

Отметим, что с 28 сентября по 3 октября в Челябинской области России прошли военные учения "Центр-2026". Военные страны-агрессора имитировали вторжение в чужую страну и и создание на ее территории буферной зоны. В сценарии учений не называлось конкретное государство, однако описание может соответствовать Казахстану.