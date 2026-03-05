Может сохранить до миллиона оккупантов: Зеленский ответил, чем грозит Украине уход с Донбасса
- Президент Зеленский заявил, что уход ВСУ с Донбасса позволил бы России сохранить от 300 тысяч до миллиона солдат.
- Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет оснований соглашаться на уход, поскольку российские войска не смогли достичь своих целей на поле боя.
Президент Владимир Зеленский заявил, что уход украинских войск с Донбасса позволил бы России сохранить сотни тысяч своих солдат. По его словам, именно поэтому Украина не имеет оснований соглашаться на такие уступки.
Глава государства заявил, что возможный уход украинских войск с Донбасса фактически спас бы сотни тысяч российских солдат. Об этом он сказал в интервью итальянскому вещателю Rai Italia.
Что сказал Зеленский о выходе из Донбасса?
По словам главы государства, российский лидер Владимир Путин понимает, что в случае отступления украинских сил он сможет сохранить от 300 тысяч до миллиона своих военных – в зависимости от интенсивности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Зеленский отметил, что Украина не видит оснований верить таким предложениям и оставлять территории, которые контролирует и укрепила.
Президент также отметил, что российские войска не смогли достичь поставленных целей на поле боя, поэтому пытаются добиться уступок другими путями. По его словам, украинские оборонительные укрепления значительно ограничивают возможности российской армии для наступления.
Какова ситуация в Донецкой области?
В новом аналитическом отчете ISW говорится о том, что на Покровском направлении российские войска прибегают к различным маневрам. В частности, они накапливают личный состав под прикрытием тумана и подвозят бойцов к украинским позициям на автомобилях и вездеходах. После того как туман рассеивается, оккупанты переходят к штурмам.
В Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины, что российские силы пытаются давить на украинские подразделения в центре Гришино, атакуя одновременно с севера и юга. На Краматорском направлении российские войска в последнее время активизировали попытки продвижения вблизи Часового Яра (к северо-востоку от Константиновки), воспользовавшись улучшением погодных условий.
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что Россия готовится к весеннему наступлению на Донецк. Однако, количество их резервов уменьшилось, что затрудняет достижение стратегических успехов.