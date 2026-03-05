Глава держави заявив, що можливий відхід українських військ із Донбас фактично врятував би сотні тисяч російських солдатів. Про це він сказав в інтерв'ю італійському мовнику Rai Italia.

Що сказав Зеленський про вихід із Донбасу?

За словами глави держави, російський лідер Володимир Путін розуміє, що у разі відступу українських сил він зможе зберегти від 300 тисяч до мільйона своїх військових – залежно від інтенсивності та тривалості наступальних дій на Донбасі. Зеленський наголосив, що Україна не бачить підстав вірити таким пропозиціям і залишати території, які контролює та укріпила.

Президент також зазначив, що російські війська не змогли досягти поставлених цілей на полі бою, тому намагаються добитися поступок іншими шляхами. За його словами, українські оборонні укріплення значно обмежують можливості російської армії для наступу.

Яка ситуація на Донеччині?