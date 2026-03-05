Глава держави заявив, що можливий відхід українських військ із Донбас фактично врятував би сотні тисяч російських солдатів. Про це він сказав в інтерв'ю італійському мовнику Rai Italia.
Що сказав Зеленський про вихід із Донбасу?
За словами глави держави, російський лідер Володимир Путін розуміє, що у разі відступу українських сил він зможе зберегти від 300 тисяч до мільйона своїх військових – залежно від інтенсивності та тривалості наступальних дій на Донбасі. Зеленський наголосив, що Україна не бачить підстав вірити таким пропозиціям і залишати території, які контролює та укріпила.
Президент також зазначив, що російські війська не змогли досягти поставлених цілей на полі бою, тому намагаються добитися поступок іншими шляхами. За його словами, українські оборонні укріплення значно обмежують можливості російської армії для наступу.
Яка ситуація на Донеччині?
У новому аналітичному звіті ISW йдеться про те, що на Покровському напрямку російські війська вдаються до різних маневрів. Зокрема, вони накопичують особовий склад під прикриттям туману та підвозять бійців до українських позицій на автомобілях і всюдиходах. Після того як туман розсіюється, окупанти переходять до штурмів.
У Десантно-штурмові війська Збройних сил України, що російські сили намагаються тиснути на українські підрозділи в центрі Гришиного, атакуючи одночасно з півночі та півдня. На Краматорському напрямку російські війська останнім часом активізували спроби просування поблизу Часового Яру (на північний схід від Костянтинівка), скориставшись покращенням погодних умов.
Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що Росія готується до весняного наступу на Донеччин. Проте, кількість їхніх резервів зменшилась, що ускладнює досягнення стратегічних успіхів.