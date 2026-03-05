Глава государства заявил, что возможный уход украинских войск с Донбасса фактически спас бы сотни тысяч российских солдат. Об этом он сказал в интервью итальянскому вещателю Rai Italia.

Что сказал Зеленский о выходе из Донбасса?

По словам главы государства, российский лидер Владимир Путин понимает, что в случае отступления украинских сил он сможет сохранить от 300 тысяч до миллиона своих военных – в зависимости от интенсивности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Зеленский отметил, что Украина не видит оснований верить таким предложениям и оставлять территории, которые контролирует и укрепила.

Президент также отметил, что российские войска не смогли достичь поставленных целей на поле боя, поэтому пытаются добиться уступок другими путями. По его словам, украинские оборонительные укрепления значительно ограничивают возможности российской армии для наступления.

Какова ситуация в Донецкой области?