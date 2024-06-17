Для деоккупации Крыма Запад готов пересечь одну из самых абсурдных "красных линий" войны

80-я годовщина высадки в Нормандии союзников во 2-й мировой войне стала мобилизующим историческим фоном для лидеров Запада – союзников Украины в ее войне против р*шистских агрессоров.

На "Омаха-бич" особенно органично и убедительно звучали слова: "Путин – это Гитлер сегодня. Мы ни в коем случае не должны повторить трагическую ошибку 30-х годов прошлого века". Тот же рефрен доминировал и на встречах мировых лидеров с Президентом Украины в Елисейском дворце и на саммите G7 в Италии.

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Запад переосмыслил свои цели в российско-украинской войне

За последние три месяца произошли кардинальные изменения в осмыслении Западом своих целей в российско-украинской войне. Ключевую роль в этом процессе сыграли два человека. Президент Франции Эммануэль Макрон уже в первом из серии своих концептуальных выступлений на тему войны в Украине 26 февраля заявил, что целью Франции и ее ближайших союзников является задача безоговорочного поражения России, не исключил отправки французских военнослужащих в Украину и резко раскритиковал американскую политику "красных линий", самоограничений в противостоянии агрессору.

В ответ на попытку ядерного шантажа Макрон уточнил, что французские военные специалисты уже участвуют в боевых действиях в Украине, обслуживая поставленные Францией ракеты Scalp. Кроме того, он напомнил Путину, что Франция также ядерная держава. На следующее утро вопреки ожиданиям и призывам озадаченных Z-патриотов ядерного удара по Парижу не было. Так закончилась пятнадцатилетняя эпоха путинского ядерного шантажа.

В США председатель комиссии Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол возглавил революцию рейгановского крыла республиканской партии, которое, сломав полугодовое сопротивление трампистов, провело, наконец, закон о 61 миллиарде военной помощи Украине и заставило трусливую байденовскую администрацию отказаться от ряда своих самых нелепых и позорных "красных линий".

В результате на сегодня наметился, как мне кажется, определенное "разделение труда" между союзниками Украины – США и "Coalition of willings" (Франция, Великобритания, Польша, Швеция, Финляндия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Чехия, Канада, Норвегия).

Осторожный дедушка Байден никогда не откажется от своей последней красной линии и не пошлет в Украину американских военнослужащих. Но Америка выполняет важнейшую функцию, с которой бы европейцы самостоятельно не справились, - поставки Украине необходимого количества артиллерийских снарядов и ракет для ежедневного обмена ударами на линии соприкосновения сторон. В Европе для этого просто не хватает производственных мощностей. США обеспечат равновесие на тысячекилометровой линии фронта.

А "Коалиция желающих" займется самым интересным и вдохновляющим сценарием Победы Украины в центре тяжести войны на Крымском полуострове. Крым – это ахиллесова пята российского орангутанга. ВСУ работали по ней достаточно успешно даже во время полугодового дефицита снарядов. А представьте себе, что в небе Украины появились 100 – 200 современных западных истребителей, вооруженных дальнобойными ракетами, управляемых из единого центра, который имеет в режиме реального времени всю информацию о потенциальных целях.

Какую "красную линию" может пересечь Европа

Этой сотни самолетов еще нет, но два таких летающих центра (Saab 340 AEW&C) уже заранее предоставлены активным участником коалиции - Швецией, которая возвращается в мировую историю после двух веков каникул.

Дальнейшее пребывание российских войск в Крыму станет невозможным. Под угрозой полного дистанционного уничтожения они будут вынуждены покинуть полуостров.

Для успешной реализации этого сценария, лежащего на поверхности Поражения России, коалиция намерена отказаться от последней, одной из самых абсурдных и бессмысленных красных линий - за штурвалами переданных Украине самолетов должны быть исключительно украинские пилоты.

Неслучайно Макрон в последние дни настойчиво повторяет через запятую - "я намерен послать в Украину Mirages, я намерен послать в Украину французских военных специалистов". Перевожу с французского на русский: "Я намерен отправить в Украину подразделения французских ВВС, будут базироваться они в том числе на аэродромах Польши и Румынии, так же как и эскадрильи британских и шведских ВВС".

Какой может быть реакция Путина

А теперь попробуем взглянуть на эту ситуацию глазами "архитектора 4-й мировой войны", то есть Путина. Он не может не понимать, что его ядерный шантаж уже не работает, а конвенционную войну с Западом он обречен проиграть. Властелина мира из него уже не получится, и перед ним встала в прямом смысле экзистенциальная проблема - как остаться у власти (и, следовательно, живым!) в стране, проигравшей войну. Да, Путлер понимает, что он никогда не возьмет ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, но он еще надеется, что ему удастся заключить какое-то перемирие, которое сможет продать своим людям как более-менее почетную ничью.

На днях он сделал первый такой полуофициальный "вброс" в своем выступлении перед сотрудниками МИДа. Настолько неадекватный, что он не убедил даже собственную аудиторию.

Кстати, для меня реакция аудитории была гораздо более информативной, чем невнятное бормотание оратора, который что-то зачитывал по бумажкам. Некоторое время я не мог понять, где же я видел раньше такие же одинаковые лица у всех слушателей в огромном зале.

Посмотрите сами плёночку. Там много кадров массовки. У всех холуев каменные, замкнутые, тоскливые, отрешенные лица. Они все еще якобы лояльны, но уже не верят ни одному его слову.

Ну конечно! Это кинохроника гитлеровской Германии. Выступление Геббельса перед партийными активистами где-то в марте 1945-го.

Летом 2024 года на часах Путлера весна 1945-го.

Третья (холодная) мировая война была проиграна CCCP, и Путин развязал Четвертую, надеясь взять реванш за это поражение, так же как Гитлер развязал Вторую, пытаясь взять реванш за поражение Германии в Первой мировой войне.