Украина хочет завершить полномасштабную войну до конца года, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет завершить войну до конца года. Он отметил, что Украина стремится к безусловному прекращению огня, но готова сопротивляться врагу.

Государство будет продолжать борьбу в том случае, если Россия не примет предложение, которое лежит на столе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД в эфире Firstpost.

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Что заявил Сибига о войне в Украине

По словам министра, Киев верит в завершение полномасштабной войны в Украине в 2025 году. Глава МИД считает, что возможный режим тишины является большим шагом вперед к установлению мира.

Мы верим, что война закончится в этом году – мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель – достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира,

– сказал Сибига.

Он добавил, что Украина поддерживает предложение США о временном прекращении огня и ожидает ответа России.

Ранее Сибига также отмечал, что Кремль должен предоставить американцам официальный ответ относительно перемирия и отметил, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться.