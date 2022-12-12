В России есть ракеты еще на 3 – 5 волн ударов, – разведка

В украинской разведке рассказали, сколько массированных ракетных обстрелов может еще организовать Россия против Украины. Это связано с теми запасами, которые у страны-агрессорки есть на данный момент.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что у России еще есть ракеты на 3-5 волн массированного обстрела.

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В России еще остался арсенал для ракетного террора

Скибицкий дал подробную оценку текущих возможностей России. И его отчет в целом отвечает публичным заявлениям других украинских военных, британского министерства обороны, Пентагона и военных аналитиков.

Согласно данным украинской разведки, у России еще есть ракеты на 3 – 5 массированных обстрелов.

По нашим расчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов,

– сказал он.

Он отметил, что это, если в одной волне будет от 80 до 90 ракет.

Враг продолжает производить ракеты, несмотря на санкции.

В минувший понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине более 70 ракет.

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить новые высокоточные ракеты согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе британской независимой группой Conflict Armament Research, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат также подтвердил, что после последнего штурма следователи обнаружили много фрагментов, указывающих на то, что высокоточные крылатые ракеты, использованные в этой атаке, были изготовлены в последние недели.