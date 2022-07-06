Два сладких обещания Путина Западу могут вылиться в новый этап Третьей мировой

Поздравляю Швецию и Финляндию с подписанием протоколов о вступлении в НАТО. Они сделали верный выбор. Более того, они получают шанс на безопасность благодаря нам, иначе бы дискуссии еще шли.

Единственная цель Москвы – гибель Украины

Слабая реакция Кремля на их вступление в НАТО еще раз должна показать всем, кто еще сомневается, что эта война – не о расширении Альянса.

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Цель Кремля – как максимум завоевание и уничтожение всей Украины, как минимум – завоевание части и создание вассальной страны или стран на другой территории.

Кремль будет играть в долгую, на истощение и попытается договориться с частью Запада о втором варианте. Конечно, не формально юридически, а "понятийно". Нам следует сделать все, чтобы этот процесс даже не начался.

Важное Европа забыла о "пропущенной войне", которую для нее выиграла Украина в ХХ веке

Путинская ловушка для всего мира

Путин будет говорить об избегании эскалации и снижении цен на мировых рынках, а мы должны объяснить, что это откроет ящик Пандоры и начнет новый этап Третьей мировой.

Поражение Кремля во всех смыслах будет рискованнее для Запада, но стратегически выгоднее и "дешевле"! А Швеция и Финляндия еще будут поздравлять нас со вступлением в НАТО, как мы их поздравляем сегодня.

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