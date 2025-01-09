Об этом во время онлайн-разговора с аудиторией Chatham House 8 января заявил заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер, передаёт 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Что говорят в Белом доме о войне в Украине

По словам Файнера, Россия достигает определенных постепенных успехов на востоке Украины. Однако сейчас это имеет значительно меньшую стратегическую важность, чем ожидалось в начале вторжения.

Он отметил, что Украина находится в такой позиции на поле боя, что практически "перемалывает" россиян и добавил, что для достижения постепенных успехов Россия несет огромные потери. По данным Файнера, ежедневно страна-агрессор имеет около тысячи раненых и убитых.

Заместитель советника по нацбезопасности США сравнил потери россиян с количеством потерь американских военных в Ираке и заявил, что иногда за две недели войны российские войска теряют столько же солдат, сколько Соединенные Штаты потеряли убитыми и ранеными во время всей войны в Ираке.

Он добавил, что украинцы заставляют россиян "страдать за каждый дюйм территории, которую они получают". По его словам, успехи России на поле боя накануне 2025 года были очень ограниченными.

Какую помощь США оказали Украине

Файнер вспомнил о помощи Украине от США и заявил, что в течение последнего месяца были выделены дополнительные ресурсы для Киева "для продолжения этого успеха". Кроме этого, по словам политика, Соединенные Штаты также ввели значительный набор новых шагов экономического давления на Россию.

И мы предоставили Украине 20 миллиардов долларов. Речь идет о доступе к 20 миллиардам долларов доходов от российских активов, чтобы их экономика находилась в состоянии базовой платежеспособности накануне новой администрации. Итак, у них есть все инструменты для достижения успеха в 2025 году, который мы всегда считали очень важным годом в этой войне,

– говорит Файнер.

Он также подчеркнул, что именно от администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа будет зависеть, будут ли продолжать Соединенные Штаты способствовать Украине на поле боя. Однако заметил, что Киев должен самостоятельно принимать решение о переговорах по окончанию войны.

Файнер объяснил, что именно такова позиция действующей администрации США и она пыталась сделать все возможное, чтобы усилить Украину перед возможными переговорами с Россией.