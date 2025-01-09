На цьому під час онлайн-розмови з аудиторією Chatham House 8 січня наголосив заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер, передає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Що кажуть у Білому домі про війну в Україні

За словами Файнера, Росія досягає певних поступових успіхів на сході України. Проте зараз це має значно меншу стратегічну важливість, ніж очікувалося на початку вторгнення.

Він зауважив, що Україна перебуває в такій позиції на полі бою, що практично "перемелює" росіян та додав, що задля досягнення поступових успіхів Росія зазнає величезних втрат. За даними Файнера, щодня країна-агресорка має близько тисячі поранених та вбитих.

Заступник радника з нацбезпеки США порівняв втрати росіян з кількістю втрат американських військових в Іраку та заявив, що інколи за два тижні війни російські війська втрачають стільки ж солдатів, скільки Сполучені Штати втратили вбитими та пораненими під час всієї війни в Іраку.

Він додав, що українці змушують росіян "страждати за кожний дюйм території, яку вони здобувають". За його словами, успіхи Росії на полі бою напередодні 2025 року були дуже обмеженими.

Яку допомогу США надали Україні

Файнер згадав про допомогу Україні від США та заявив, що протягом останнього місяця було виділено додаткові ресурси для Києва "для продовження цього успіху". Окрім цього, за словами політика, Сполучені Штати також запровадили значний набір нових кроків економічного тиску на Росію.

І ми надали Україні 20 мільярдів доларів. Йдеться про доступ до 20 мільярдів доларів доходів від російських активів, щоб їхня економіка перебувала в стані базової платоспроможності напередодні нової адміністрації. Отже, у них є всі інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який ми завжди вважали дуже важливим роком у цій війні,

– каже Файнер.

Він також підкреслив, що саме від адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа буде залежати, чи продовжуватимуть Сполучені Штати сприяти Україні на полі бою. Проте зауважив, що Київ повинен самостійно ухвалювати рішення про перемовини щодо закінчення війни.

Файнер пояснив, що саме такою є позиція чинної адміністрації США і вона намагалася зробити все можливе, щоб посилити Україну перед можливими переговорами з Росією.