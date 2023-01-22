Когда наступит решающий момент в войне: в разведке спрогнозировали главное поле боя

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери и освобождают украинские города и села. Глава Пентагона заявил, что переломный момент в войне уже настал. Тем временем в ГУР МО озвучили свой прогноз.

Детали рассказал Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что решающим этапом в войне станет весна – лето 2023 года. После этого можно будет говорить о сроках завершения войны.

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Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина,

– заявил Скибицкий.

Украина должна пройти этот этап.

Где будет решающее поле боя

Скибицкий подчеркнул, что российские оккупанты будут проявлять особую активность на территории Донецкой и Луганской областей. В ГУР МО подчеркнули, что примерно в феврале и марте захватчики будут пытаться взять под контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области.

Донбасс станет решающим полем боя.

Могут ли оккупанты прорвать оборону на Донбассе

Бен Ходжес – бывший командующий войсками США в Европе – заявил, что не видит перспектив успеха российских оккупантов.

"Они не имеют там прорывных сил, и не видно перспективы для какого-нибудь прорыва, который они могли бы устроить", – подчеркнул Ходжес.

Он признался, что восхищается эффективностью и профессионализмом воинов ВСУ.