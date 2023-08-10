Кремль не дал денег на успокоительные: у Соловьева – истерика из-за катастрофы с рублем

Владимир Солойов уже не может держать себя в руках. Что ни день, то новая истерика. На этот раз – из-за курса валют.

Соловьев в эфире российского телеканала начал брызгать слюной из-за курса валют. То, в какой позиции оказался рубль, пропагандисту совсем не нравится, сообщает 24 Канал.

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Одна из самых слабых валют у нас – рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, презирающего народ,

– заявил пропагандист.

Он добавил, что на Западе над рублем и ситуацией с ним уже смеются. Что же Соловьеву пора привыкать, что новости для него будут становиться все хуже и хуже. Рубль тоже не ждет ничего хорошего.

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