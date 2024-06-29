Россия издевается над непальцами, которых завербовала на войну, – NYT

Россия активно вербует непальцев на войну в Украину. Так, им обещают огромные деньги и ускоренную процедуру получения российского паспорта.

Об этом пишет The New York Times.

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Непальцы на войне

В издании рассказали историю непальца Кришна Бахадура Шахи, который пошел на фронт, считая, что его не отправят на боевые позиции.

Шахи попал в ловушку теневого, хищнического подземного мира торговцев людьми из Непала, которые поставляют иностранных бойцов российской армии для ее войны в Украине. Правительство Непала пыталось закрыть этот трубопровод. Но российская армия продолжает полагаться на это, увеличивая боевую мощь с помощью обедневших молодых иностранцев, хотя многие, как Шахи, говорили, что не знали, что пойдут в бой,

– говорится в материале.

Как пишут в NYT, мужчина столкнулся с финансовыми трудностями и именно это заставило его вступить в ряды российской армии. Он познакомился с торговцами людьми, которые быстро организовали его перелет в Москву и такая сделка оказалась выгодной для него, ведь он заплати 5600 долларов, а в России должен был зарабатывать по 2200 долларов в месяц как солдат-контрактник, работая охранником на базе, как ему пообещали, а не на передовой.

Кроме того, в издании отметили, что ему обещали российское гражданство как награду за военную службу.

После двухнедельной базовой подготовки, хотя, по его словам, ему обещали три месяца, – ему сказали, что он едет на передовую позицию вблизи Донецка, украинского города, оккупированного российскими войсками. Он пытался протестовать и заявил, что лучше будет сидеть в тюрьме, но это был не выход, ведь даже заключенных там отправляют на передовую,

– пишет NYT.

Издание писало, цитируя слова непальца, что обычно заключенные употребляли много алкоголя и неприязненно относились к непальцам. Шахи рассказал, что они постоянно били их по шлемам, кололи прикладами и кричали на них на русском.

После этого непалец решил, что хочет убежать и вернуться в Москву, заплатив 4000 евро "черным перевозчикам". Сначала он добрался до Мариуполя, а потом тайком хотел пересечь российскую границу, но там его и группу других непальцев задержали и избили.

Впоследствии появились российские милиционеры. Шахи умолял о помиловании, говоря, что они просто непальские студенты, которые пытаются попасть в Европу. Но пока они ждали в мариупольском СИЗО, полиция получила электронный бюллетень от российской армии о том, что они ищут непальских дезертиров. Игра закончилась,

– говорится в материале.

Отмечается, что российские солдаты отправили их на передовую позицию в Донецке. По его словам, у них почти не было ни еды, ни воды. Они ели лед и тушенки с замороженной говядиной, что противоречило индуистской религии Шахи.

В NYT добавили, что уже через несколько дней, командиры российской армии вывели их и приказали штурмовать украинскую линию окопов, где он получил огнестрельные ранения в руку и ногу. Россияне оказали ему первую помощь, а потом отправили в госпиталь, откуда мужчина сбежал и вернулся в Непал.