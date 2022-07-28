В Херсонской области ВСУ отразили штурм оккупантов вблизи границы области

На Юге Украины ВСУ продолжают достигать успехов. Наши военные отразили очередной штурм врага возле Херсонской области.

ВСУ не только отразили атаку, но и нанесли урон врагу. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 28 июля.

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Украинские военные разгромили россиян в Херсонской области

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. Оккупанты понесли потери и отошли,

– говорится в сообщении.

ВСУ достигли успеха и на Востоке. Оккупанты пытались штурмовать направление Довгенькое – Мазановка и Пасека – Долина. Однако украинские воины остановили их, поэтому успеха у россиян не было.

На Бахмутском направлении враг штурмовал Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье. Наши защитники снова отразили россиян и заставили их отступить.

Ситуация на Юге

Враг пытается удержать занятые территории и вернуть утраченные позиции на Криворожском направлении. Поэтому оккупанты обстреливают многие населенные пункты из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

Захватчики атаковали район Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибугского и Лупарево. Кроме того, они нанесли авиаудар возле Новопетровки.

В акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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