Три шага, которые могут остановить войну: Зеленский озвучил план действий для Трампа

Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые, по его мнению, могут помочь Дональду Трампу остановить агрессию России против Украины. Речь идет о гарантиях безопасности, восстановлении страны и прямом давлении на Москву относительно прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил главное, что позволят президенту США остановить российскую агрессию и приблизить завершение войны. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Какие шаги предлагает Зеленский для завершения войны?

Первым и ключевым этапом Зеленский назвал предоставление Украине сильных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов без каких-либо договоренностей с Кремлем. По его словам, такие гарантии должны стать основой для стабильного мира и сдерживания дальнейшей агрессии.

Вторым шагом президент считает запуск масштабного пакета по восстановлению Украины. Он отметил, что экономическое восстановление является необходимым условием для возвращения страны к нормальной мирной жизни после войны.

Третьим элементом плана должен стать прямой ультиматум Москве о прекращении боевых действий. Зеленский предложил потребовать от российского диктатора остановить наступление и перейти к трехсторонним переговорам с участием лидеров Украины, США и России.

В случае отказа Владимира Путина от таких условий Зеленский призвал Вашингтон резко усилить поддержку Украины и ввести тотальные санкции против России. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического и ядерного секторов, а также персональное давление на российские элиты и их семьи.

Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?