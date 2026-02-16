Три шага, которые могут остановить войну: Зеленский озвучил план действий для Трампа
- Зеленский предлагает Трампу три шага: гарантии безопасности, восстановление страны, и прямое давление на Москву.
- В случае отказа России, Зеленский призывает к усилению поддержки Украины и введению санкций против России.
Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые, по его мнению, могут помочь Дональду Трампу остановить агрессию России против Украины. Речь идет о гарантиях безопасности, восстановлении страны и прямом давлении на Москву относительно прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский очертил главное, что позволят президенту США остановить российскую агрессию и приблизить завершение войны. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
Какие шаги предлагает Зеленский для завершения войны?
Первым и ключевым этапом Зеленский назвал предоставление Украине сильных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов без каких-либо договоренностей с Кремлем. По его словам, такие гарантии должны стать основой для стабильного мира и сдерживания дальнейшей агрессии.
Вторым шагом президент считает запуск масштабного пакета по восстановлению Украины. Он отметил, что экономическое восстановление является необходимым условием для возвращения страны к нормальной мирной жизни после войны.
Третьим элементом плана должен стать прямой ультиматум Москве о прекращении боевых действий. Зеленский предложил потребовать от российского диктатора остановить наступление и перейти к трехсторонним переговорам с участием лидеров Украины, США и России.
В случае отказа Владимира Путина от таких условий Зеленский призвал Вашингтон резко усилить поддержку Украины и ввести тотальные санкции против России. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического и ядерного секторов, а также персональное давление на российские элиты и их семьи.
Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся выступать посредником для прекращения войны в Украине из-за ее масштабных человеческих потерь. Рубио подчеркнул сложную гуманитарную ситуацию в Киеве и усилия Президента США Дональда Трампа стать посредником в мирном урегулировании конфликта.
На днях Зеленский провел телефонный разговор с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером перед переговорами в Женеве. Они обсудили подготовку к переговорам и наработки после встреч в Абу-Даби.
Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией пройдет 17-18 февраля в Женеве, с новым руководителем российской делегации – Владимиром Мединским. Президент Зеленский выразил пессимизм относительно результатов встречи из-за смены руководителя российской делегации, но надеется, что США не позволят отложить переговоры.