Во время пресс-конференции 6 июня Владимира Зеленского спросили, не исключает ли он, что после выхода на границы 1991 года подпишет указ о введении ВСУ на территорию России. Целью такого решения может быть демилитаризация страны-террориста, сообщает 24 Канал.

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Президент рассмеялся и ответил "нет". Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна война. Наши герои сражаются и отдают свои жизни, освобождая свои земли. Украина не готова отдать свое, но и чужое она не будет забирать.

Украина не собирается захватывать территории какого-либо государства. Это самое главное, что должны понимать все,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что это влияет на отношение к Украине и ее будущему в НАТО и ЕС.

Выход на границы 1991 года – цель

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть с границами 1991 года. Людям следует сконцентрироваться на своей земле, а не решать судьбу других государств. Президент добавил, что когда начинаешь лезть в любое другое государство без приглашения, обычно все заканчивается не очень хорошо.

Украинский лидер заметил: все империи заканчиваются распадом. Тем временем, украинцам стоит потратить свое время и деньги на безопасность своей земли.

Подытоживая, Зеленский подчеркнул: отправить свое войско в Россию невозможно, если ты – член ЕС и НАТО. Если же идти другим путем, это совсем другая реальность.

Украина должна получить гарантии безопасности

Зеленский также заявил, что уверен: Украина получит мощные гарантии безопасности уже на саммите НАТО в Вильнюсе. Важно, чтобы абсолютно все договоренности были зафиксированы на бумаге.

Президент нашей страны подчеркнул, что от Вильнюса должен пойти шаг к НАТО или шаг к откровенности.