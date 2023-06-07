Під час пресконференції 6 червня у Володимира Зеленського запитали, чи не виключає він, що після виходу на кордони 1991 року підпише указ про введення ЗСУ на територію Росії. Метою такого рішення може бути демілітаризація країни-терористки, інформує 24 Канал.

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Президент розсміявся та відповів "ні". Зеленський наголосив, що Україні не потрібна війна. Наші герої воюють та віддають свої життя, звільняючи свої землі. Україна не готова віддати своє, однак й чуже вона не забиратиме.

Україна не збирається захоплювати території будь-якої держави. Це – найголовніше, що мають розуміти усе,

– заявив Зеленський.

Він додав, що це впливає на ставлення до України та її майбутнє у НАТО та ЄС.

Вихід на кордони 1991 року – ціль

Зеленський наголосив, що Україна має бути згідно з кордонами 1991 року. Людям варто сконцентруватися на своїй землі, а не вирішувати долю інших держав. Президент додав, що коли починаєш лізти у будь-яку іншу державу без запрошення, зазвичай, все закінчується не дуже добре.

Український лідер зауважив: всі імперії закінчуються розпадом. Тим часом українцям варто витратити свій час та гроші на безпеку своєї землі.

Підсумовуючи, Зеленський наголосив: відправити своє військо у Росію – неможливо, якщо ти – член ЄС та НАТО. Якщо ж йти іншим шляхом, це – зовсім інша реальність.

Україна має отримати гарантії безпеки

Зеленський також заявив, що впевнений: Україна отримає потужні гарантії безпеки вже під час саміту НАТО у Вільнюсі. Важливо, аби всі домовленості були зафіксовані на папері.

Президент наголосив: від Вільнюса має піти крок до НАТО або крок до відвертості.