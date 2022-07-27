В россии брызжут слюной: попытки нагнуть Европу провалились

Карликовый алкоголик дмитрий медведев снова вышел из запоя и снова начал писать тексты, заставляющие умереть от зависти любого российского пропагандиста, белорусского Азаренко и парочку журналистов Медведчука – Мураева.

В общем, угрожает заморозить Европу. Как раз после того, как "газпром" еще на 25% сократил поставки газа в ЕС. Европа к этому давно готова и запустила план экономии. Европа может потерять 1,5% от собственного ВВП.

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Но Европа не замерзнет

Как не замерзла и Украина. Сколько там россия не ожидала, что Украина замерзнет без российского газа. Украина выучила урок, что нельзя идти на российский шантаж после того, как долго выхаркивала контракт путина – Тимошенко, подписанный под давлением и угрозами о заморозке.

Европа учится прямо сейчас. Европа пытается искать компромиссы и идет на встречу по мелочам, но в результате получает только больше ограничений газа. Европа пытается смягчить удар и выиграть время. Возможно, для европейских бюрократов в этом есть резон. Чтобы удар от газовой войны был меньше. Чтобы успеть подготовиться чуть больше. Чтобы эффект от отключения был меньше.

Но Европа видит, что этот удар неминуем. Европа видит, что им придется платить за вою зависимость от российского газа. Как любому человеку приходится платить за свои зависимости.

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А еще Европа видит, что добыча газа "газпромом" упала на 37%. Стратегия "После нас хоть потоп" видать, работаем. Неизвестно, сколько скважин "газпром" смог бы запустить снова, но вопрос в том, надо ли ему это будет в 2023 году, когда не останется покупателей для его газа.

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И да, медведев брызжет слюной. А значит попытки нагнуть Европу не увенчались успехом. Даже интеллигентным бюргерам не нравится, когда их шантажируют. И значит поддержка Украины сильна. И россию это бесит. И россия ничего не может с этим поделать.