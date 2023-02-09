Украинская разведка объяснила, кто сейчас руководит войной в Кремле

В Кремле назначили Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. Однако означает ли это, что войной фактически руководит только Герасимов.

Как рассказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, безумный диктаторский режим не может передать полное управление войной кому-то одному.

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По его словам, в этом суть диктатуры – диктатор контролирует все. Он напомнил, что назначение Герасимова не является чем-то особенным, ведь его предшественник – Суровикин – тоже кадровый военный.

Все это время Герасимов возглавлял штаб и являлся одним из тех, кто принимал непосредственное участие в планировании и реализации этой войны. Решение о 24 февраля было не политическим, а военным. Но базировалось оно на политических мотивах,

– отметил Юсов.

В то же время, Юсов сказал, что если бы решение о нападении принимали военные, то все могло бы быть по-другому. Однако это решение принял лично Владимир Путин. Он опирался на недостоверную информацию, которую давали коррумпированные колаборанты в Украине.

"Российские спецслужбы проделали свою работу некачественно. А армия отчитывалась о подготовке, которой на самом деле не было", – добавил представитель главного управления разведки Минобороны.

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Он подчеркнул, что сейчас ничего в Кремле не изменилось – Путину и дальше дают лживые распечатки, в которых описывают победы российской армии. Это не значит, что Украине следует расслабляться, ведь у страны-агрессора есть много советского оружия.

Есть вопросы ответственности. За эту геноцидную войну, за попытку уничтожить украинцев отвечает все российское общество,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Назначение Герасимова: главное