Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – в эфире телемарафон отметил, что ВСУ нанесли мощные удары по российским оккупантам. Герои уже на протяжении нескольких дней проводят штурмовые действия, информирует 24 Канал.

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За минувшие сутки подразделения ВСУ на некоторых участках продвинулись до 1200 метров. Это проводят в рамках оборонной операции. Главная задача – максимально вредить врагу, подрывать его боевой потенциал,

– говорится в сообщении.

Череватый подчеркнул, что раньше это сделали с вагнеровцами, а теперь делают со стрелецкимми и воздушно-десантными подразделениями российских оккупантов.

За сутки захватчики нанесли 368 ударов. Произошло 15 столкновений. На концерт к Кобзону отправили более 100 окупантов. Кроме того, удалось уничтожить немало вражеской техники.

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Они не знают, где и когда он начнется.

Анна Маляр – заместитель министра обороны – подчеркнула, что россиянам не удается добиться никакого успеха. Украинские герои отбивают все атаки.