Вооруженные Силы Украины перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении. Им удается занимать новые господствующие высоты, ранее контролируемые вагнеровцами. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Новые резервы россиян слабы
ВСУ довольно успешно продвигаются севернее Бахмута – в Верховке и вблизи трассы на Славянск. Кроме того, враг отходит от Клещиевки и Курдюмовки, что значительно ниже города. Ротация не помогла.
Россияне подтянули резервы, но, по определенным свидетельствам, эти резервы хуже, чем "Вагнер". Там были рецидивисты-зеки, которые к жизни в принципе относятся иначе, чем мобилизованные и солдаты.
– заметил Денис Попович.
Кроме того, у вагнеровцев была своя мотивация: если отступаешь – будешь полностью убит, если наступаешь – есть хоть какие-то шансы выжить.
Денис Попович рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Успехи ВСУ
Зимой ЧВК "Вагнера" имела большое количество продвижений, а сейчас так же наступает и украинское войско.
Мы обращаем ситуацию в свою пользу и наступаем по тем ключевым пунктам вокруг Бахмута, которые были важны и для вагнеровцев своего времени,
– подчеркнул военный обозреватель.
Речь как раз о Верховке, Клещиевке, захвате господствующих высот вокруг Бахмута. Следовательно, и контроль над городом, для того, чтобы можно было туда зайти. Хотя по этому поводу есть определенные сомнения.
"Очевидно, есть цель его окружить и заставить россиян оттуда отойти. Поскольку заходить в уличные бои, как это делали россияне, с нашей стороны было бы опрометчиво", – заявил Попович.
Что происходит в Бахмуте: подробнее
- На некоторых участках Бахмутского направления Вооруженным Силам удалось продвинуться на 1200 метров. По словам Сергея Череватого, украинские военные контратакуют и проводят штурмовые действия. Зато россияне в большинстве своем пытаются атаковать в районе Орехово-Василовки, Ивановского и Ступочек.
- В Минобороны сообщили, что ВСУ удалось взять город в полуокружение. Замминистра Анна Маляр добавила, что украинские защитники захватывают все больше господствующих высот вокруг Бахмута.
- Кроме того, бывший руководитель "Азова" рассказал, что самые важные бои продолжаются на южном и северном фланге от Бахмута. Как раз там ВСУ и перешли к контрнаступательным действиям.