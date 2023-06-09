Вооруженные Силы Украины перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении. Им удается занимать новые господствующие высоты, ранее контролируемые вагнеровцами. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Новые резервы россиян слабы

ВСУ довольно успешно продвигаются севернее Бахмута – в Верховке и вблизи трассы на Славянск. Кроме того, враг отходит от Клещиевки и Курдюмовки, что значительно ниже города. Ротация не помогла.

Россияне подтянули резервы, но, по определенным свидетельствам, эти резервы хуже, чем "Вагнер". Там были рецидивисты-зеки, которые к жизни в принципе относятся иначе, чем мобилизованные и солдаты.

– заметил Денис Попович.

Кроме того, у вагнеровцев была своя мотивация: если отступаешь – будешь полностью убит, если наступаешь – есть хоть какие-то шансы выжить.

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Зимой ЧВК "Вагнера" имела большое количество продвижений, а сейчас так же наступает и украинское войско.

Мы обращаем ситуацию в свою пользу и наступаем по тем ключевым пунктам вокруг Бахмута, которые были важны и для вагнеровцев своего времени,

– подчеркнул военный обозреватель.

Речь как раз о Верховке, Клещиевке, захвате господствующих высот вокруг Бахмута. Следовательно, и контроль над городом, для того, чтобы можно было туда зайти. Хотя по этому поводу есть определенные сомнения.

"Очевидно, есть цель его окружить и заставить россиян оттуда отойти. Поскольку заходить в уличные бои, как это делали россияне, с нашей стороны было бы опрометчиво", – заявил Попович.

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