Збройні Сили України перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Їм вдається займати нові панівні висоти, які раніше контролювали вагнерівці. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Нові резерви росіян слабкі

ЗСУ доволі успішно просуваються на північ від Бахмута – у Верхівці та поблизу траси на Слов'янськ. Крім того, ворог відходить від Кліщіївки та Курдюмівки, що значно нижче від міста. Ротація не допомогла.

Росіяни підтягнули резерви, але, за певними свідченнями, ці резерви гірші, ніж "Вагнер". Там були рецидивісти-зеки, які до життя в принципі ставляться інакше, ніж мобілізовані та солдати,

– зауважив Денис Попович.

Крім того, у вагнерівців була своя мотивація: якщо відступаєш – будеш стовідсотково вбитий, якщо наступаєш – є хоч якісь шанси вижити.

Денис Попович розповів про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Успіхи ЗСУ

Взимку ПВК "Вагнера" мала найбільше просувань, а зараз так само наступає й українське військо.

Ми обертаємо ситуацію на свою користь і наступаємо по тих ключових пунктах довкола Бахмута, які були важливі й для вагнерівців свого часу,

– наголосив військовий оглядач.

Мовиться якраз про Верхівку, Кліщіївку, захоплення панівних висот довкола Бахмута. А відтак і контроль над містом, для того, щоб можна було туди зайти. Хоч стосовно цього є певні сумніви.

"Очевидно, є мета його оточити й змусити росіян звідти відійти. Оскільки заходити у вуличні бої, як це робили росіяни, з нашого боку було б необачно", – заявив Попович.

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