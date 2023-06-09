Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – в ефірі телемарафону зауважив, що ЗСУ завдали потужні удари по російських окупантах. Герої вже упродовж декількох днів проводять штурмові дії, інформує 24 Канал.

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За минулу добу підрозділи ЗСУ на деяких ділянках просунулися до 1200 метрів. Це проводять у межах оборонної операції. Головне завдання – максимально шкодити ворогу, підривати його бойовий потенціал,

– мовиться у повідомленні.

Череватий наголосив, що раніше це зробили з вагнерівцями, а тепер роблять зі стрілецькими та повітряно-десантними підрозділами російських окупантів.

Упродовж доби загарбники завдали 368 ударів. Відбулося 15 зіткнень. На концерт до Кобзона відправили понад 100 окупантів. Окрім того, вдалося знищити чимало ворожої техніки.

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. Вони не знають, де й коли він почнеться.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – наголосила, що росіянам не вдається досягнути жодного успіху. Українські герої відбивають усі атаки.