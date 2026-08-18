Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал боец "Сибирского батальона" ГУР Никита "Зергут", отметив, что если понятие "Российская Федерация" перестанет существовать, то есть республики начнут отделяться, то стране-агрессору будет значительно сложнее решиться на повторное вторжение.

О вероятном сценарии завершения войны

По мнению бойца "Сибирского батальона", для реальной безопасности нужны кардинальные изменения: распад нынешней России, выход республик из ее состава, смена власти. Иначе, по его словам, имперский реваншизм там так и останется.

Вся Россия держится на республиках, все богатства сосредоточены там. Мне бы хотелось видеть именно такое ее поражение,

– озвучил Никита "Зергут".

Он считает наиболее вероятным сценарием завершения войны замораживание боевых действий по линии соприкосновения, после чего политики еще долго будут решать, что делать дальше. Сейчас боец указал на то, что российские оккупанты продвигаются на фронте крайне медленно, а вот гибнут в гораздо большем количестве.

Смогут ли украинцы и россияне наладить отношения

Военный Никита "Зергут", который до войны переехал из России в Украину, сейчас считает, что для нормализации отношений между украинским и российским народом должно смениться как минимум несколько поколений. Пока же, по его мнению, слишком много боли, потерь и ненависти, чтобы говорить о настоящем примирении.

Как человек может простить россиян, потеряв свою семью? Даже если никого не потерял, все же видят, что происходит, у всех есть близкие, друзья, родственники, которые кого-то потеряли в этой войне. Лично я бы не смог. Я не буду с ними общаться. Должно произойти много изменений внутри самой России, в частности относительно власти, которая сейчас держит в руках всю страну,

– подчеркнул боец.

Он подытожил, что без изменения самой российской системы, без отказа от пропаганды и имперского мышления ничего не изменится.

Полное интервью с Никитой "Зергутом": смотрите видео