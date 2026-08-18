Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив боєць "Сибірського батальйону" ГУР Микита "Зергут", наголосивши, що якщо поняття "Російська Федерація" припинить існувати, тобто республіки почнуть відділятися, то країні-агресорці буде значно важче наважитись на повторне вторгнення.

Про ймовірний сценарій завершення війни

На думку бійця "Сибірського батальйону", для реальної безпеки потрібні кардинальні зміни: розпад нинішньої Росії, вихід республік із її складу, зміна влади. Інакше, з його слів, імперський реваншизм там так і залишиться.

Вся Росія тримається на республіках, всі багатства зосереджені там. Мені б хотілося бачити саме таку її поразку,

– озвучив Микита "Зергут".

Він вважає найбільш імовірним сценарієм завершення війни замороження бойових дій по лінії зіткнення, після чого політики ще довго вирішуватимуть, що робити далі. Зараз боєць вказав на те, що російські окупанти рухаються на фронті вкрай повільно, а от гинуть в набагато більшій кількості.

Чи зможуть українці та росіяни налагодити відносини

Військовий Микита "Зергут", який до війни переїхав жити з Росії в Україну, нині вважає, що для нормалізації відносин між українським і російським народами мають змінитися щонайменше кілька поколінь. Поки що, на його думку, занадто багато болю, втрат і ненависті, щоб говорити про справжнє примирення.

Як людина може простити росіян, втративши свою сім'ю? А навіть, якщо нікого не втратила, всі ж бачать, що відбувається, у всіх є близькі, друзі, родичі, які когось втратили на цій війні. Особисто я б не зміг. Я не буду з ними спілкуватися. Має відбутися багато змін всередині самої Росії, зокрема щодо влади, яка зараз тримає в руках всю країну,

– наголосив боєць.

Він підсумував, що без зміни самої російської системи, без відмови від пропаганди й імперського мислення нічого не зміниться.

Повне інтерв'ю з Микитою "Зергутом": дивіться відео