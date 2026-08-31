"Хартия" освободила 2 квадратных километра леса в Харьковской области: военные показали видео

Бойцы 23 штурмового полка Р.У.Г. 2 корпуса НГУ "Хартия" освободили 2 квадратных километра территории на Купянском направлении. Военные заняли лес и выбили оттуда врага.

Военные разместили видео с результатами операции в своих социальных сетях.

Что известно об операции?

В воскресенье, 30 августа, бойцы 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. сообщили, что сумели продвинуться по лесному массиву к западу от населенного пункта Двуречная в Купянском районе. В ходе этих действий военные зачистили 2 квадратных километра леса и вытеснили оккупантов из укрепленных опорных пунктов.

Бойцы показали видео с дронов и наголовных камер солдат, подтверждающее успешный результат. Украинские защитники остановили попытки россиян закрепиться и зачистили позиции.

Они подчеркнули, что это – продолжение операции, в рамках которой подразделение ранее уже освободило 7,5 квадратных километров лесных массивов к западу от Дворичной и установило контроль над северной частью населенного пункта Западное.

Шаг за шагом. Позиция за позицией. Освобождаем украинскую землю от врага,

– заявили бойцы Р.У.Г.

Силы обороны продвинулись в Харьковской области: смотрите видео

Также в воскресенье, 30 августа, группировка войск "Курск" опровергла заявление российских пропагандистов о захвате двух населенных пунктов в Сумской области. Украинские защитники подчеркнули, что села Великий Прикил и Садки находятся под контролем ВСУ.