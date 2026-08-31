Військові виклали відео із результатами операції у власних соцмережах.

Що відомо про операцію?

У неділю, 30 серпня, воїни 23 окремого штурмового полку Р.У.Г. повідомили, що зуміли просунутись лісовим масивом західніше населеного пункту Дворічна на Куп'янщині. Під час цих дій військові зачистили 2 квадратні кілометри лісу та витіснили окупантів з обладнаних опорних пунктів.

Бійці показали відео з дронів та нашоломних камер солдатів, які підтверджують успішний результат. Українські оборонці зупинили російські спроби закріпитися та зачистили позиції.

Вони підкреслили, що це – продовження операції, у межах якої підрозділ раніше уже звільнив 7,5 квадратного кілометра лісових масивів західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною населеного пункту Западне.

Крок за кроком. Позиція за позицією. Звільняємо українську землю від ворога,

– заявили бійці Р.У.Г.

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Також у неділю, 30 серпня, угруповування військ "Курськ" спростувало заяву російських пропагандистів про захоплення двох населених пунктів на Сумщині. Українські оборонці підкреслили, що села Великий Прикіл та Садки перебувають під контролем ЗСУ.