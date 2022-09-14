Украина не посылает нас умирать: за что на самом деле воюют Герои
Источник:фейсбук Маси Найема
Эта дискуссия была бы интересна в россии, и вопрос мог бы стоять так: готовы ли вы умереть в битве против нашей свободы?
Цена свободы
Но дискуссия у нас здесь, в сердце Европы, в Украине. И вопрос, который я задаю: а на что мы готовы, чтобы жить в свободе?
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Свобода – это не только качество жизни в свободной стране. Свобода – это осознание, выбор и действие. Нельсон Мандела говорил: "Быть свободным означает не просто сбросить с себя цепи, а жить, уважая и умножая волю других".
Борьба Украины – это и борьба за свободу других. За свободу Европы и не только. Это борьба, несмотря на страх, потому что это выбор жить в свободе. Это выбор нашей страны.
Я – юрист и я разведчик. Это означает и работу в тылу неприятеля. И однажды, готовясь к выезду за ноль, я надел броник, пояс и каску. И еще килограмм …надцать снаряжения. Когда надевал, заметил, что снова сердце бьется быстрее. Ощущение было, будто я готовлюсь к свиданию, а не на позицию врага. И я тогда себя спросил, боюсь ли я?
5 июня я получил свое ранение. Как вы видите, оно изменило меня: теперь я знаю, сколько весит мой глаз, ведь я потерял 10 килограммов.
В больнице в первые две недели очень боялся умереть. Ночью было особенно страшно. Но я тогда только понял, что я не шел умирать. Я шел сражаться за свободу. Жить за свободу. И война – только одна из форм жизни.
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Высочайшая ценность слишком хрупкая
Отсюда вопрос: готово ли человечество, ЕС и США защищать свободу? Как глобальная система безопасности реально готова защищать свободу? Ведь Красный Крест, "Амнести Интернешнл", ООН фактически умерли, но не за свободу.
У граждан ЕС, и не только, есть уверенность, что свобода с ними навсегда. Но насколько у них есть воля ее защитить? Ведь свобода – это не состояние по умолчанию. Недаром Тимоти Снайдер написал свою книгу "Путь к несвободе". Иногда этот путь выглядит очень похожим на газовую трубу.
Свобода действительно хрупкая, и я это видел своими глазами. Тогда у меня их было два. Я родился в Афганистане. Мне было 6 лет, когда мы уехали оттуда, это был 1990 год. Год назад Афганистан показал, что он не готов бороться за свободу. Ни его лидеры, ни его армия.
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Свободные не идут умирать
Знаю, что украинцы не одно десятилетие выбирают отстаивать свободу. Из ближайших дат – 1991, 2004, 2014, 2022 год. Не только оружием, но оружием тоже. Ведь свобода – это наш выбор и образ жизни.
И еще... Украина не посылает нас умирать. Мы выбираем жить в свободе и за эту свободу сражаться. Война – уже в Европе, и очень важно, чтобы Европа и мир начали просыпаться. И от того, насколько быстро они проснутся, полностью зависит, сколько жизней украинцы отдадут за нашу и вашу свободу.
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