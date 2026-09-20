100 миллионов жизней за Украину: новые угрозы России могут обернуться для нее катастрофой

Пресс-секретарь Путина заявил, что чем дольше будет длиться война, тем жестче станут требования Москвы к Киеву. Такие заявления являются попыткой скрыть глубокий экономический и технологический кризис внутри самого государства-агрессора. На самом деле нынешние темпы наступления потребуют от врага многих лет и миллионных человеческих потерь.

О настоящих мотивах российского руководства 24 Каналу рассказал внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий. По его словам, Песков не озвучил ничего принципиально нового, ведь Москва и раньше требовала территориальных уступок и отказа от НАТО. На данный момент главной целью России остается полное уничтожение украинской государственности или создание марионеточного правительства.

Что стоит за угрозами Кремля

Каратницкий обратил внимание на разительный контраст между положением двух стран. Украина продолжает получать жизненно необходимую западную поддержку, тогда как экономический рост страны-агрессора фактически остановился. Из-за жесткой изоляции от глобальных рынков Москва рискует полностью оказаться за бортом революции искусственного интеллекта. Даже Пекин не спешит делиться передовыми технологиями, поскольку заинтересован в тотальной зависимости своего соседа.

Отдельно Каратницкий проанализировал колоссальную цену, которую платят оккупационные войска за минимальное продвижение на фронте. Если исходить из темпов продвижения врага за последние полгода, то, по его словам, для захвата всей территории Украины России понадобилось бы от 500 до 600 лет.

Это приведет к 100 миллионам потерь, из которых до 70 миллионов – погибшие. Парадокс заключается в том, что, ведя эту войну, Путин фактически уменьшает силу и влияние России на ближайшие десятилетия,

– подчеркнул Каратницкий.

Полное интервью с Адрианом Каратницким: смотрите видео

Напомним, что российское руководство перестало скрывать хаотичный характер своих атак. Недавно в Кремле открыто признали удары по украинским гражданским объектам, цинично обвинив Киев в якобы провоцировании таких действий. В то же время Москва пытается диктовать свои условия миру, требуя снятия законных санкций в обмен на так называемое "энергетическое перемирие".