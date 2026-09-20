Про справжні мотиви російського керівництва 24 Каналу розповів позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький. За його словами, Пєсков не озвучив нічого принципово нового, адже Москва й раніше вимагала територіальних поступок та відмови від НАТО. Наразі головною метою Росії залишається повне знищення української державності або створення маріонеткового уряду.

Що стоїть за погрозами Кремля

Каратницький звернув увагу на разючий контраст між становищем двох країн. Україна продовжує отримувати життєво необхідну західну підтримку, тоді як економічне зростання країни-агресорки фактично зупинилося. Через жорстку ізоляцію від глобальних ринків Москва ризикує повністю опинитися за бортом революції штучного інтелекту. Навіть Пекін не поспішає ділитися передовими технологіями, оскільки зацікавлений у тотальній залежності свого сусіда.

Окремо Каратницький проаналізував колосальну ціну, яку платять окупаційні війська за мінімальне просування на фронті. Якщо спиратися на темпи ворога за останні пів року, то, з його слів, для захоплення всієї території України Росії знадобилося б від 500 до 600 років.

Це призведе до 100 мільйонів втрат, з яких до 70 мільйонів загиблими. Парадокс полягає в тому, що, ведучи цю війну, Путін фактично зменшує силу та вплив Росії на найближчі десятиліття,

– наголосив Каратницький.

Повна розмова з Адріаном Каратницьким: дивіться відео

Нагадаємо, що російське керівництво перестало приховувати хаотичний характер своїх атак. Нещодавно у Кремлі відкрито визнали удари по українських цивільних об'єктах, цинічно звинувативши Київ у нібито провокуванні таких дій. Водночас Москва намагається диктувати свої умови світу, вимагаючи зняття законних санкцій в обмін на так зване "енергетичне перемир'я".