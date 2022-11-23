ЦРУ ищет по всему миру россиян, недовольных войной – WSJ

В ЦРУ разыскивают россиян, недовольных войной России с Украиной. Служба готова сотрудничать с гражданами страны-оккупанта, выступающими против войны.

Дэвид Марлоу – заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США – заявил, что вторжение России в Украину стало огромным провалом Владимира Путина. Он разрушил стереотип о могуществе России.

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Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия – сильное государство. Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают такое же отвращение к этому, как и мы,

– заявили в ЦРУ.

Директор ЦРУ тайно посещал Украину

СМИ сообщили, что Уильям Бернс – директор ЦРУ – тайно посещал Украину в начале октября.

В то же время, никаких деталей визита не раскрывали. СМИ отметили, что во время визита Бернс подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии.

По данным СМИ, причина приезда – ядерная угроза. Штаты были очень озабочены тем, что Россия может использовать ядерное оружие в войне против Украины.

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