Девід Марлоу – заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США – заявив, що вторгнення Росії в Україну стало величезним провалом Владіміра Путіна. Він зруйнував стереотип про могутність Росії.

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Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія – сильна держава. Ми шукаємо по всьому світу росіян, які відчувають таке ж огиду до цього, як і ми,

– заявили у ЦРУ.

Директор ЦРУ таємно відвідував Україну

ЗМІ повідомили, що Вільям Бернс – директор ЦРУ – таємно відвідував Україну на початку жовтня.

Водночас жодних деталей візиту не розкривали. ЗМІ лише зауважили, що під час візиту Бернс підтвердив відданість США наданню підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії.

За даними ЗМІ, причиною приїзду стала ядерна загроза. Штати були дуже стурбовані тим, що Росія може використати ядерну зброю у війні проти України.

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