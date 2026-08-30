Поэтому он хочет написать "новую историю войны". Об этом бывший чиновник рассказал в интервью Financial Times.

Что сказал Федоров?

Бывший министр обороны Украины заявил, что намерен привлечь американские инвестиции для создания фонда оборонных технологий. Он надеется, что это поможет написать "новую историю" войны против России.

Федоров заявил, что готов сотрудничать с США с целью создания армии беспилотников в обмен на поставку Украине в ближайшее время американских ракет-перехватчиков для системы Patriot. Он подчеркнул, что ищет поддержку для предлагаемого фонда со стороны венчурных капиталистов, частных инвесторов и американских технологических компаний и ведет переговоры с большим количеством потенциальных инвесторов, заинтересованных в украинских инновациях.

Бывший чиновник рассказал, что его проект выйдет за рамки обычного венчурного фонда. По его словам, этот инструмент позволит самостоятельно создавать компании, а также инвестировать в уже существующие украинские стартапы.

Он будет использовать западный капитал для разработки технологий, необходимых Украине для противостояния российской агрессии. Федоров считает, что Москва, вероятно, будет затягивать войну еще как минимум на 2–3 года.

Бывший министр не раскрыл подробностей того, как он видит свою роль в управлении фондом, а также того, может ли он лично получить от него финансовую выгоду. Вместо этого экс-чиновник назвал три приоритета:

боевая робототехника для снижения зависимости Украины от живой силы и численности войск на передовой;

дешевые высокоскоростные дроны-перехватчики для борьбы с новыми российскими реактивными БПЛА;

дешевые ракеты на основе ИИ.

Федоров заявил, что усиление украинских дальнобойных ударов против России – самый оптимальный способ заставить Путина закончить войну. Однако для этого нужно увеличить инвестиции в оружие, которое будет использоваться для этих ударов.

Нам нужно больше реактивных дронов, нам нужны дешевые ракеты, нам нужны ракеты с искусственным интеллектом. Вы не можете вести какой-либо диалог с Путиным иначе... Он понимает только силу,

– подчеркнул Федоров.

В пятницу, 28 августа, во время встречи с министром обороны Италии Гвидо Крозетто Михаил Федоров получил предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. На новой должности он будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности.