Голод, нищета и безнадежность: как на самом деле выглядит помощь Путина расстрелянному Мариуполю

Мариуполь. 21 век. Нищие, обездоленные жители разрушенного города стоят в очереди за хлебом и выпрашивают лишнюю буханку.

Истинный оскал "освободителей"

На что оккупанты холодно отвечают: "У нас указание – одну в руки".

Важное Чего Украине стоила политическая и культурная шизофрения

Люди в Мариуполе выстаивают в очередях за одной буханкой хлеба: видео

Так выглядит "помощь жителям Донбасса" от Путина, о которой он снова говорил вчера.

Это и есть "русский мир", и другого "русского мира" не бывает.

Город между жизнью и смертью

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сейчас в практически уничтоженном россиянами городе осталось около 120 – 140 тысяч человек.

Впрочем, они вынуждены практически выживать, ведь с наступлением холодов жители могут не надеяться на восстановление отопления в своих изувеченных домах.

Эту проблему оккупанты пытаются использовать для принудительной депортации горожан в Россию.

Важное – люди в оккупированном Мариуполе оказались на грани смерти: смотрите видео