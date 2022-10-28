Голод, нищета и безнадежность: как на самом деле выглядит помощь Путина расстрелянному Мариуполю
28 октября 2022 , 18:17Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Дениса Казанского
Мариуполь. 21 век. Нищие, обездоленные жители разрушенного города стоят в очереди за хлебом и выпрашивают лишнюю буханку.
Истинный оскал "освободителей"
На что оккупанты холодно отвечают: "У нас указание – одну в руки".
Важное Чего Украине стоила политическая и культурная шизофрения
Люди в Мариуполе выстаивают в очередях за одной буханкой хлеба: видео
Так выглядит "помощь жителям Донбасса" от Путина, о которой он снова говорил вчера.
Это и есть "русский мир", и другого "русского мира" не бывает.
Город между жизнью и смертью
- По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сейчас в практически уничтоженном россиянами городе осталось около 120 – 140 тысяч человек.
- Впрочем, они вынуждены практически выживать, ведь с наступлением холодов жители могут не надеяться на восстановление отопления в своих изувеченных домах.
- Эту проблему оккупанты пытаются использовать для принудительной депортации горожан в Россию.
Важное – люди в оккупированном Мариуполе оказались на грани смерти: смотрите видео