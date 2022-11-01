Те, кто хотел выступать в Киеве на "родном языке", прививают украинцам стокгольмский синдром

Знаете, мы для этих Даш Малаховых всегда были токсичными националистами. Они так яро не хотели замечать 2014 год, а мы были им, как кость в горле своими постами о войне и низости их соплеменников.

Не пересекавшиеся миры

Мы хотели спасти свою страну, а они хотели просто выступать на "родном языке" в Киеве, как будто ничего не случилось. Будто и не было Иловайска и Дебальцево, вспоротых животов и выколотых глаз.

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А только вот ни**я уже не получится делать вид, что ничего не случилось. Вот и приходится сейчас даже самым отбитым перекрашиваться в патриотов, постить флаги и писать на украинском.

Только так и не научились контролировать свое нутро. Как шкварчало, так и шкварчит на все украинское.

С*чие пасынки великой страны, которая дала вам все, что у вас есть. Лизоблюды империи. Прошло ваше время, малаховы. Как приехали когда-то сюда из России, так уезжайте. Не мучайте ни себя, ни нас своими рефлексиями.

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Что известно о скандале с Малаховой

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова написала гневный пост, в котором осудила украинцев, ненавидящих россиян.

Она возмутилась тем, что многие люди ненавидят все население страны-агрессора, не разделяя его на гражданских и военных.

Кроме того, Малахова добавила, что в России людям тоже плохо.

Также актриса без объяснений написала, что украинцы якобы прикрываются украинским языком, патриотизмом и посттравматическим синдромом.

Ее размышления вызвали большую волну возмущений в сети.

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