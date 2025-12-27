Россия не сможет продолжать, – Ходжес ответил, какие операции приближают победу Украины
- Украина нанесла удар по российскому танкеру и атаковала подводную лодку, что демонстрирует ее способность достигать целей на большом расстоянии.
- Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес подчеркнул, что стратегия победы Украины заключается в уничтожении способности России экспортировать нефть и газ, что может подорвать финансирование войны.
Украинские беспилотники попали в подводную лодку в Новороссийске, а также на днях нанесли первый удар по российскому танкеру в нейтральных водах в Средиземном море. Эти события указывают на то, что ни один россиянин уже нигде не чувствует себя в безопасности.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что независимо от того, насколько велика Россия, сегодня в каждый ее уголок может добраться украинский дрон.
Смотрите также Причал в огне: ГУР ударило дронами по одному из крупнейших в Черном море нефтяных терминалов
В чем кроется теория победы Украины?
В середине декабря СБУ направила дроны по танкеру российского "теневого флота". Спецоперация проводилась на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины.
Россия не сможет дальше финансировать войну. Украина продолжает ликвидировать нефтегазовую инфраструктуру России. Я действительно считаю, что теория победы Украины заключается в том, чтобы уничтожить способность России экспортировать нефть и газ, в чем у нее есть потребность, чтобы иметь деньги,
– озвучил Ходжес.
Тот факт, что Украина может достать до российских кораблей в Средиземном или Каспийском морях, по словам генерала-лейтенанта США в отставке, не только наносит ущерб российской нефтегазовой и экспортной отраслям, но и повышает цену на страхование. Это делает компании менее готовыми рисковать.
15 декабря СБУ осуществила беспилотным подводным аппаратом удар по субмарине класса "Варшавянка" в Новороссийске. По словам генерала-лейтенанта США в отставке, Россия не осознает украинский потенциал и не способна себя обезопасить.
Россияне настолько некомпетентны, что не понимают угрозы, которую может представлять Украина. Они не смогли защитить порт в Новороссийске. Я имею в виду сетки, боны, чтобы обезопаситься от таких атак. Это же давно известные вещи,
– озвучил Ходжес.
Тот факт, что они не смогли это сделать, как подытожил генерал-лейтенант США в отставке, указывает на то, что либо им не хватает профессионализма, либо им не хватает дисциплины, чтобы действовать последовательно и разумно.
Какие еще спецоперации провела СБУ в отношении России?
25 декабря украинские дроны поразили морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае, в результате чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. Удар пришелся и по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, на месте загорелся газ в трубопроводе эстакады.
- Дальнобойные дроны СБУ атаковали два самолета Су-27 на российском военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. Их ориентировочная стоимость составляет почти 70 миллионов долларов. Один из уничтоженных самолетов был с полным боекомплектом, готов к боевому вылету.
- Украинские беспилотники совершили очередную атаку по нефтедобывающей платформе врага в Каспийском море. Под поражение попала буровая установка на месторождении "Ракушечное". Она принадлежит российскому нефтяному гиганту "Лукойл".