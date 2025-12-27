Россия не сможет продолжать, – Ходжес ответил, какие операции приближают победу Украины

Украинские беспилотники попали в подводную лодку в Новороссийске, а также на днях нанесли первый удар по российскому танкеру в нейтральных водах в Средиземном море. Эти события указывают на то, что ни один россиянин уже нигде не чувствует себя в безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что независимо от того, насколько велика Россия, сегодня в каждый ее уголок может добраться украинский дрон.

В чем кроется теория победы Украины?

В середине декабря СБУ направила дроны по танкеру российского "теневого флота". Спецоперация проводилась на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины.

Россия не сможет дальше финансировать войну. Украина продолжает ликвидировать нефтегазовую инфраструктуру России. Я действительно считаю, что теория победы Украины заключается в том, чтобы уничтожить способность России экспортировать нефть и газ, в чем у нее есть потребность, чтобы иметь деньги,

– озвучил Ходжес.

Тот факт, что Украина может достать до российских кораблей в Средиземном или Каспийском морях, по словам генерала-лейтенанта США в отставке, не только наносит ущерб российской нефтегазовой и экспортной отраслям, но и повышает цену на страхование. Это делает компании менее готовыми рисковать.

15 декабря СБУ осуществила беспилотным подводным аппаратом удар по субмарине класса "Варшавянка" в Новороссийске. По словам генерала-лейтенанта США в отставке, Россия не осознает украинский потенциал и не способна себя обезопасить.

Россияне настолько некомпетентны, что не понимают угрозы, которую может представлять Украина. Они не смогли защитить порт в Новороссийске. Я имею в виду сетки, боны, чтобы обезопаситься от таких атак. Это же давно известные вещи,

– озвучил Ходжес.

Тот факт, что они не смогли это сделать, как подытожил генерал-лейтенант США в отставке, указывает на то, что либо им не хватает профессионализма, либо им не хватает дисциплины, чтобы действовать последовательно и разумно.

