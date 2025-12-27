Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, підкресливши, що незалежно від того, наскільки великою є Росія, сьогодні до кожного куточка може дістатися український дрон.

У чому криється теорія перемоги України?

В середині грудня СБУ спрямувала дрони по танкеру російського "тіньового флоту". Спецоперація проводилась на відстані у понад 2 тисячі кілометрів від України.

Росія не зможе далі фінансувати війну. Україна продовжує ліквідовувати нафтогазову інфраструктуру Росії. Я дійсно вважаю, що теорія перемоги України полягає у тому, аби знищити здатність Росії експортувати нафту і газ, в чому в неї є потреба, щоб мати гроші,

– озвучив Годжес.

Той факт, що Україна може дістати до російських кораблів у Середземному чи Каспійському морях, зі слів генерала-лейтенанта США у відставці, не лише завдає шкоди російській нафтогазовій і експортній галузям, а й підвищує ціну на страхування. Це робить компанії менш готовими ризикувати.

15 грудня СБУ здійснила безпілотним підводним апаратом удар по субмарині класу "Варшавянка" в Новоросійську. Зі слів генерала-лейтенанта США у відставці, Росія не усвідомлює український потенціал і не здатна себе убезпечити.

Росіяни настільки некомпетентні, що не розуміють загрози, яку може становити Україна. Вони не змогли захистити порт в Новоросійську. Я маю на увазі сітки, бони, щоб убезпечитися від таких атак. Це ж давно відомі речі,

– озвучив Годжес.

Той факт, що вони не змогли це зробити, як підсумував генерал-лейтенант США у відставці, вказує на те, що або їм бракує фаховості, або їм не вистачає дисципліни, щоб діяти послідовно і розумно.

