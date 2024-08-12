Оттягивают пушки в тыл, – военный рассказал, как действуют россияне на фронте

На многих направлениях россияне пробуют давить малыми группами – от 4 до 10 солдат. "Зеленка" позволяет маскировать действия и передвижения, однако есть большая активность БПЛА как у Сил обороны, так и у оккупантов.

Также активно используется система радиоэлектронных помех. Подробнее о ситуации на фронте в разговоре с 24 Каналом рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

Смотрите также Оккупанты прорываются к Покровску: карта боевых действий на 12 августа

Как россияне действуют на фронте

По словам военного, хоть коптеры и активно используются, но живут они недолго – от нескольких дней до нескольких недель. После этого их сбивают радиоэлектронными средствами или чем-то другим. Однако в любом случае дроны – мощный шаг в войне средств.

Артиллерию враг применяет по передней линии. Ведет огонь под корректировкой по позициям Сил обороны Украины. Когда же пытается продвигаться, то все сопровождается большим количеством FPV-дронов со сбросами.

Интересно В Дарьино Курской области сняли флаг России: где село на карте и какое расстояние до границы

Если же говорить о тяжелой бронетехнике, то подготовка к ее использованию становится заметной за 5 – 10 километров. Только появятся вражеская цель, по ней отрабатывает украинская артиллерия, средства БПЛА или другая техника. Продолжается война огневой мощи, где важно даже не количество оружия, а качество применения.

Враг вынужден не столько маскировать свои пушки, сколько оттягивать их на несколько километров к себе в тыл, ставить в блиндажи и из них вести огонь, концентрируя его по одному району целей. Это говорит об удачной работе разведчиков и операторов БПЛА, сотрудничество огневых средств и ударных беспилотников,

– констатировал Владимир Назаренко.